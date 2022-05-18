اتفاق أردني عراقي حول تمويل مشروع المدينة الاقتصادية على حدود طريبيل

الوكيل الإخباري - اتفق الأردن والعراق على الوصول إلى آليات لعمليات تمويل إنشاء مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، والشروط اللازمة للمشروع وجذب المطورين.

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وقال الشمالي، الأربعاء، إن إقامة مشروع المدينة الصناعية في المنطقة الحدودية الأردنية العراقية جاء ترجمة لتوجيهات قيادة البلدين.



وأضاف، خلال المؤتمر لاستعراض آخر مُستجدات المشروع المشترك، أن الاجتماع مع نظيره العراق يأتي كجزء من القمم الثلاثية للتعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي، موضحا أن إحدى مخرجات هذه القمم تركز على التكامل الصناعي بين الدول الثلاث.



وأشار الشمالي إلى أن من بين أدوات هذا التكامل إنشاء المنطقة الصناعية بين الأردن والعراق على حدود طريبيل/الكرامة.



وقال إن المدينة الصناعية تشكل فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات خاصة في القطاعات الصناعية، موضحا أن هذه المنطقة ستتيح بعد إنجازها، الاستفادة من منتجات والصناعات التي سيتم استحداثها داخل المنطقة من إعفاءات ومزايا موجودة لدى البلدين.



وبين الشمالي أن القرار السياسي الذي اتخذ منذ سنوات لإنشاء المنطقة له أبعاد عديدة منها أمني وسياسي واجتماعي واقتصادي، واختيار المكان للمنطقة لم يأت عبثا بل كان هناك حكمة لاختيار هذا الموقع الذي نعتقد أنه سيشغل العديد من القطاعات في الأردن والعراق.



وأضاف أنه من المتوقع أن تسهم المدينة في التنمية الاقتصادية المنشودة خاصة في المنطقتين الغربية من العراق والشرقية من الأردن، وما سيتبعها من تحريك لأسطول النقل وتجارة التجزئة والصيانة ومحطات الوقود على طول الطريق الواصل بين البلدين.



وأشار الشمالي إلى أنه جرى "تخصيص الأرض منذ سنوات بقرار من مجلسي الوزراء في العراق والأردن للشركة الأردنية العراقية للصناعة، حيث تمتلك الحكومة العراقية النصف في هذه الشركة والحكومة الأردنية النصف الآخر.



وأوضح أن الزخم في الزيارات المتبادلة المستمرة من الجانبين يدل على العلاقة الاستراتيجية بتوجيهات من قيادتي البلدين.



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