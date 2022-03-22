اتفاق أوروبي مرتقب على خطة شراء مشترك للغاز والهيدروجين

الوكيل الاخباري- يعتزم قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المزمع عقدها هذا الأسبوع، الموافقة على شراء الغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين بشكل مشترك قبل فصل الشتاء المقبل، وفقًا لمسودة بيان القمة.



وتسبب غزو روسيا لأوكرانيا، أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، ووضع الاتحاد الأوروبي في مهمة صعبة لخفض استخدام الغاز الروسي هذا العام، وهي خطوة ستتطلب قفزة في الواردات من موردين آخرين مثل قطر والولايات المتحدة.



قال زعماء الاتحاد الأوروبي وفق مسودة القمة التي ستعقد يومي 24 و25 مارس، والتي اطلعت عليها "رويترز": "من أجل الشتاء المقبل، ستعمل الدول الأعضاء والمفوضية بشكل عاجل على الشراء المشترك للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين".

اضافة اعلان

العربية