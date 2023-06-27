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الثلاثاء، 27-06-2023 09:52 ص

اتفاق بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا للتعاون بشراء المواد الخام

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الوكيل الاخباري - أعلنت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أنها ستتعاون بشكل وثيق أكثر في مسألة شراء المواد الخام في وقت تسعى أوروبا لتخفيف اعتمادها على الواردات من بلدان مثل الصين.

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وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في بيان إن "تنويع مصادر موادنا الخام بشكل أفضل يوفر الأمن الاقتصادي".


وأضاف أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستشكل مجموعة عمل لمناقشة "استخراج ومعالجة وإعادة تدوير" المواد الخام الأساسية.


وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في بيان "علينا مساعدة صناعاتنا للوصول إلى المواد الخام التي تحتاج إليها لإنجاح الانتقال الرقمي والبيئي".


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