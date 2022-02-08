اتفاق بين واشنطن وطوكيو لإزالة الرسوم على الصلب الياباني

الوكيل الاخباري-أعلنت الولايات المتحدة واليابان، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لإزالة رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من على نحو 1.25 مليون طن متري من واردات الصلب اليابانية سنويا.



وقال مسؤولون أميركيون إن الاتفاق الجديد، الذي يستثني الألمنيوم بناء على طلب اليابان، سيدخل حيز التنفيذ في أول أبريل/نيسان ويتطلب من اليابان اتخاذ "خطوات ملموسة" لمكافحة الطاقة الإنتاجية الفائضة في تصنيع الصلب، والتي تتركز إلى حد بعيد في الصين، بحسب وكالة رويترز.



وجاء في بيان مشترك بين البلدين أن اليابان ستبدأ في غضون ستة أشهر في تنفيذ "إجراءات محلية مناسبة، مثل مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وإجراءات الحماية أو غيرها من الإجراءات ذات التأثير المماثل على الأقل"، لتهيئة ظروف أفضل لسوق الصلب.

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