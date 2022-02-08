الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

اتفاق بين واشنطن وطوكيو لإزالة الرسوم على الصلب الياباني

تجارة عمان: تصدير بضائع بقيمة 50 مليون دينار الشهر الماضي

فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية

مطالبة بإصدار بلاغ يحمي حقوق العامل المصاب بكورونا

توقعات بارتفاع أسعار رحلات العمرة... وأكثر من 70 دينارا تكلفة فحوص كورونا

الشوارع تتزّين بمظاهر الدعاية الانتخابية.. والمومني يؤكد: الانتخابات في موعدها

ارتفاع أسعار الذهب محليا

البنك الدولي: تلوث الهواء يكلّف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 141 مليار دولار سنويا

المركزي الأوروبي: لا حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية والتضخم سينخفض

وفيات الثلاثاء 8-2-2022

الثلاثاء، 08-02-2022 10:16 ص

اتفاق بين واشنطن وطوكيو لإزالة الرسوم على الصلب الياباني

e1c4fd0b-c555-4aee-bb74-e728e1bc51c7_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري-أعلنت الولايات المتحدة واليابان، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لإزالة رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من على نحو 1.25 مليون طن متري من واردات الصلب اليابانية سنويا.

وقال مسؤولون أميركيون إن الاتفاق الجديد، الذي يستثني الألمنيوم بناء على طلب اليابان، سيدخل حيز التنفيذ في أول أبريل/نيسان ويتطلب من اليابان اتخاذ "خطوات ملموسة" لمكافحة الطاقة الإنتاجية الفائضة في تصنيع الصلب، والتي تتركز إلى حد بعيد في الصين، بحسب وكالة رويترز.

وجاء في بيان مشترك بين البلدين أن اليابان ستبدأ في غضون ستة أشهر في تنفيذ "إجراءات محلية مناسبة، مثل مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وإجراءات الحماية أو غيرها من الإجراءات ذات التأثير المماثل على الأقل"، لتهيئة ظروف أفضل لسوق الصلب.

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620215814c59b73a58579acc

فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية

4 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب محليا

072219PMR___072219PMR_image_16x9_1200x676

البنك الدولي: تلوث الهواء يكلّف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 141 مليار دولار سنويا

البنك-المركزي

المركزي الأوروبي: لا حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية والتضخم سينخفض

9a71c002-7640-4de5-89ea-b47e069711a6_16x9_1200x676

بعد تعافٍ هش.. هذه الأخطار تنتظر منطقة اليورو

Untitled-12-2

أوكرانيا تتهم روسيا بخفض الغاز المنقول عبر أراضيها 57%

أخبار متعلقة
88-11

اتفاقية بين واشنطن وطوكيو تزيل رسوما فرضها ترامب على الصلب الياباني

نفط3

هبوط أسعار النفط عالميا

download

أسهم اليابان تغلق عند أدنى مستوى في 14 شهراً

221-1-1200x675

وزير الطاقة السعودي: يحق لأمريكا السحب من احتياطيات النفط الإستراتيجية

60437898a0b63

5.462 مليار دينار صادرات صناعة عمان العام الماضي

نفط3

تراجع أسعار النفط عالميا