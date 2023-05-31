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الأربعاء، 31-05-2023 02:41 م

اتفاق رفع سقف الدين الأمريكي يواجه اختباراً صعباً اليوم

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الوكيل الإخباري - يعرض الاتفاق حول رفع سقف الدين الأمريكي الذي تم التوصل إليه إثر مفاوضات ماراثونية، على مجلس النواب الأمريكيين الأربعاء لكن التصويت يبدو صعبا.

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وكسب الكونجرس بضعة أيام حيث أن خزينة البلاد لن تفرغ إلا في 5 يونيو وليس في 1 يونيو بحسب تقدير محدث أوردته الجمعة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.


وينبغي أن ينال الاتفاق المبرم بين الرئيس الديموقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، موافقة النواب الذين أبدى بعضهم معارضة صريحة له.


إذا لم يحصل ذلك، تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها وهو أمر غير مسبوق قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد.


وأعطت لجنة القوانين في مجلس النواب أمس أول إشارة على الاتجاه المقبل عبر المصادقة على مشروع القانون بتأييد أغلبية سبعة أصوات ومعارضة ستة، حيث صوت ضده جمهوريان وأربعة ديمقراطيين.

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