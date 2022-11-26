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السبت، 26-11-2022 09:23 ص

اتفاق فرنسي ألماني: الغاز مقابل الكهرباء

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الوكيل الإخباري - وقع رئيسا الحكومتين الفرنسية والألمانية اتفاقاً في برلين، أمس الجمعة، بشأن إجراءات يفترض أن تسمح بدعم متبادل بين البلدين من أجل ضمان إمدادات الطاقة في وقت ترتفع فيه الأسعار.

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وقال بيان مشترك وقعته إليزابيت بورن والمستشار أولاف سولتس إنه تقرّرت إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه، خصوصاً أن تساعد فرنسا المانيا عن طريق تسليمها الغاز، بينما ستدعم ألمانيا فرنسا لتأمين إمدادات الكهرباء.


وباتت فرنسا مستورداً صافياً للكهرباء للمرة الأولى منذ 42 عاماً، بسبب أدنى مستوى لإنتاج الكهرباء النووية.


وكانت فرنسا ومنذ عام 1981 مصدراً صافياً لتصدير الكهرباء، خصوصاً بفضل محطّات الطاقة النووية التي تغطّي أكثر من 60 % من إنتاج الكهرباء في البلاد. ( سكاي نيوز )


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