اجتماع أوبك + يشير إلى ضعف احتمال تغيير السياسة الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - بينت وكالات اقتصادية، أن قرار مجموعة أوبك + حول عقد اجتماعها في الرابع من كانون الأول المقبل يشير إلى ضعف احتمال تغيير السياسة.

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ومن المتوقع أن يركز الاجتماع الافتراضي، سيركز على اتفاق الاتحاد الأوروبي الوشيك بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد لفرض حظر كامل لمشتريات الخام الروسي المنقول بحرا في الخامس من ديسمبر المقبل.



وأضافت: تفضل أوبك + الانتظار في هذا الوقت وتقييم نتيجة ما سيحدث.

وكانت 5 مصادر في أوبك+، رجحت إبقاء المجموعة على سياسة إنتاج النفط دون تغيير في الاجتماع المقبل. ( وكالات )

