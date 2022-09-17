اجتماع اللجنة التوجيهية لجائزة المصنع الأخضر غدا الأحد

الوكيل الإخباري - تعقد غرفة صناعة الأردن، يوم غد الأحد؛ الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني لجائزة المصنع الأخضر، ضمن مشروع تعزيز الانشطة الخضراء في المنشآت، الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد).

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وأوضح بيان للغرفة اليوم السبت، أن الاجتماع تنظمه وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في الغرفة، بعدف اعتماد شروط ومعايير الجائزة رسميا، ليتم الإعلان عنها واستقبال طلبات المصانع المتنافسة، شريطة أن تكون ضمن قائمة المصانع الخضراء في الأردن.



وتهدف الجائزة إلى تعزيز المبادرات الصناعية الخضراء في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، والترويج لأفضل الممارسات في هذا المجال من قبل صناعات رائدة في إدارة موارد الإنتاج الأنظف، وزيادة وعي الصناعات بأهمية تبني هذه المنهجية.



بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الأهمية الاستراتيجية لجائزة المصنع الأخضر، تنضوي تحت الأهداف التي تنتهجها الغرفة، من خلال اعتماد معايير وطنية للمنشآت الصناعية لتكون مصانع خضراء وصديقة للبيئة، بالاضافة إلى إطلاق دليل وطني للصناعات الخضراء في الأردن، تماشيا مع أفضل التوجهات والممارسات العالمية، وتحقيقاً للأهداف الوطنية في تخفيض الانبعاثات الضارة على البيئة، بالاضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الموارد من المياه والطاقة وتخفيض كميات النفايات الصلبة في القطاع الصناعي، مما يخفض من تكاليف الإنتاج، ويزيد من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة محليا وخارجيا.



وتضم اللجنة التوجيهية في عضويتها، وزارات الطاقة والثروة المعدنية، والبيئة، والصناعة والتجارة والتموين، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية، بالإضافة إلى الغرف الصناعية.