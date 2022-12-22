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الخميس، 22-12-2022 09:58 ص

اجتماع حاسم للمركزي المصري والأعين تترقب سعر الجنيه

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الوكيل الإخباري - يترقب السوق المصري، اليوم، انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط توقعات برفع الفائدة بنحو 2 % ، في إطار محاولاته لكبح التضخم بعد الانخفاض الحاد في سعر صرف الجنيه.

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ويتوقع أغلب المحللين رفع الفائدة على الودائع إلى 15.25% وعلى الإقراض إلى 16.25% ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة هذا العام إلى 7%.


وكان البنك المركزي المصري أعلن في 27 أكتوبر الماضي عن رفع أسعار الفائدة 2% في اجتماع مفاجئ، وفي نفس اليوم، انخفض الجنيه المصري بنحو 14.5 % كما أعلنت الحكومة في نفس اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ( سكاي نيوز )



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