اجتماع حاشد في حفل كتلة العطاء .. تصويت مبكر وحسم ميداني

الوكيل الإخباري -

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حشود كبيرة من التجار حضرت حفل التأييد والمؤازرة الذي دعت إليه كتلة العطاء التي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمان، ظهر جليا الحسم المبكر للانتخابات والالتفاف الكبير من القطاع التجاري حول كتلة العطاء برئاسةأسعدالقواسمي.ويعد حفل إشهار وتأييد كتلة العطاء الأكبر في تاريخ انتخابات الغرف التجارية من حيث حجم الحضور والتأييد.وقالت كتلة العطاء إن الحشد الكبير يعد تصويتا مبكرا على الانتخابات وثقة تمنحها الهيئة العامة لكامل كتلةالعطاء.وأكدت الكتلة في حفل الإشهار أنها ستكون الصوت المدافع عن حقوق ومصالح القطاع التجاري.وتضم كتلة (العطاء) التي يرأسها أسعد القواسمي كل من، ماهر يوسف، ياسر أبو شيخة، الدكتور عاطف حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير الخضري، ماهر الطويل، أحمد علّوش، عودة الرمحي.