اجتماع لبحث تنظيم السقوف السعرية بالسوق المركزي







الوكيل الإخباري - التقى وزير الزراعة محمد داودية أمس الاثنين، امين عمان يوسف الشواربة بحضور عودة الرواشدة رئيس اتحاد المزارعين وعدد من أعضاء مجلس إدارة السوق وانس المحادين مدير سوق عمان المركزي ومختصو التسويق في وزارة الزراعة.



وتم خلال اللقاء مناقشة اتساع الهوامش بين اسعار بيع الجملة داخل السوق و اسعار التجزئة، من خلال مصفوفة إجراءات تم إعدادها بالمشاركة مع مختلف القطاعات المعنية بتسويق المنتجات البستانية داخل الاسواق الجملة المركزية.



وتم التركيز على تفعيل التعليمات الصادرة بموجب نظام البيع في أسواق الجملة ومعالجة اية اختلالات قد تؤثر على عمليات البيع و الالتزام بأوقات البيع داخل السوق ووجوب الإعلان عن اسعار البيع من خلال الشاشات الموجودة في السوق.



كما نوقش موضوع تدريج الخضار والفواكه قبل عرضها للبيع داخل الأسواق وتوحيد العبوات والوزن التي هي من متطلبات البيع داخل السوق، والنقل داخل السوق وضرورة مراعاة توحيد الاسعار وضبطها لتجنب رفع الكلف.