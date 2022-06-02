الخميس 02-06-2022
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الخميس، 02-06-2022 10:05 ص

اجتماع وزاري أردني إماراتي مصري لوضع آلية تنفيذ مشاريع "مبادرة الشراكة"

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الوكيل الإخباري - يُعقد اليوم الخميس، اجتماع وزاري أردني إماراتي مصري، لوضع آلية واضحة لبدء العمل على "مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" وتنفيذ المشاريع المنبثقة عنها.

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وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الاربعاء إن المبادرة تأتي استجابة لمخرجات لقاء القمة، الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني والرَّئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال شهر رمضان المبارك.


وأكد الشمالي أن المبادرة تؤسس لتعاون غير مسبوق لتحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات، خصوصاً الصناعية منها، مبينا أنها جاءت في توقيت ممتاز في ظل التحديات التي يشهدها العالم.

 


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