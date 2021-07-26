احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر عند 44 مليار دولار

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم أمس الأحد، إن احتياطات النقد الأجنبي بالبلاد تسجل حاليا 44 مليار دولار صعودا من 42 مليارا في أول مارس.



وأوضح الرئيس الجزائري، أن الاحتياطات تراجعت على مدار 18 شهرا من 53 مليارا في نهاية 2019.



وأضر تراجع أسعار النفط العالمية في السنوات الأخيرة بالمالية العامة الجزائرية بشدة في ظل اعتماد 60% من ميزانية الجزائر على إيرادات تصدير الخام.



ودفع التراجع في احتياطات الحكومة في الجزائر، لتقليل الإنفاق على الاستيراد وترشيد الإنفاق على المشروعات الاستثمارية.



وتمكنت الحكومة الجزائرية حتى الآن من إبقاء مستويات الديون الخارجية منخفضة واستبعدت مرارا التحول إلى الاقتراض من مؤسسات دولية.



وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان بعد اجتماع للحكومة برئاسة تبون، أن الرئيس شدد على ضرورة "تأسيس مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر".

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المصدر: روسيا اليوم