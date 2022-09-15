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الخميس، 15-09-2022 07:30 ص

احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي عند أدنى مستوى منذ 1984

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الوكيل الاخباري - تراجع مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي، ليصل إلى 434.06 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 1984.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إنه من المنتظر أن ينتهي برنامج إطلاق الخام من احتياطيات الطوارئ إلى المخزونات التجارية في شهر أكتوبر القادم.


ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 40 بالمئة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.


وبلغ متوسط صادرات المنتجات البترولية الأميركية على مدار الأسابيع الأربعة 6.4 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 26 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام.

 

سكاي نيوز


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