احتياطي النقد الأجنبي في الأردن ينخفض إلى 15.9 مليار دولار

الوكيل الإخباري - تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 11.3 % إلى 15.9 مليار دولار مقارنة مع 18 مليار في نهاية العام 2021.

اضافة اعلان



وقال رئيس بعثة صندوق النقد علي عباس، إن التعافي من كورونا يواصل إعطاء قوة دافعة مع تعديل النمو المتوقع لعام 2022 بالزيادة إلى 2.7 % من 2.4 % في توقع سابق.

وحذر عباس من أن التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الفترة المقبلة الشديدة الصعوبة.



وأضاف أن الأردن حقق معظم الأهداف المالية والنقدية المحددة منذ بدأ برنامج صندوق النقد في آذار 2020 حيث سد الثغرات الضريبية ووسع القاعدة الضريبية وحافظ على احتياطيات أجنبية مناسبة.



ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الدفعات التي حصل عليها الأردن من برنامج تسهيل مدعوم من صندوق النقد ملياري دولار بحلول موعد انتهاء أجله في آذار 2024.