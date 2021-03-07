احتياطي النقد الأجنبي في مصر يواصل الصعود للشهر التاسع على التوالي

الوكيل الاخباري - أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 7 مارس/آذار، "ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في شهر فبراير/ شباط الماضي، بنحو 100 مليون دولار مقارنة بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ليواصل الصعود للشهر التاسع على التوالي".



وقال البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، إن "احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 40.201 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 40.101 مليار دولار بنهاية يناير الماضي"،.



وأضاف البيان، أن "احتياطي النقد الأجنبي واصل ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة كورونا وهي مارس، وأبريل، ومايو 2020".

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ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري، إذ اقترب حاليا حجمه من 4.4 مليار دولار بنهاية أغسطس/ آب الماضي، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي.







المصدر : سبوتنك



