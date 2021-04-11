احتياطي مصرف لبنان من النقد الأجنبي يهوي بـ13 مليار دولار في عام

الوكيل الإخباري- هوت الاحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان المركزي، بحوالي 13 مليار دولار في السنة الماضية، مع استمرار البنك في دفع مبالغ ضخمة لدعم واردات السلع الأساسية للبنانيين، بعد تصاعد أسعارها بأضعاف كثيرة؛ بسبب انهيار قيمة الليرة.



وأظهر تقرير حديث لمصرف لبنان المركزي، أن تلك الاحتياطات بلغت حوالي 22.9 مليار دولار، بنهاية شباط/ فبراير الماضي، مقابل 35.7 مليار دولار في الفترة الموازية لها في عام 2020.



وبيّن التقرير أن الاحتياطات ”تراجعت بشكل سريع في السنة الماضية؛ نتيجة استنزافها بمدفوعات الدعم“.

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وحذر وزير المالية اللبناني غازي وزني، الأسبوع الماضي، من أن لبنان يمر بأخطر مفترق طرق في تاريخه، إذ يواجه السيناريو الكارثي بنفاذ الاحتياطيات الأجنبية.

المصدر: إرم