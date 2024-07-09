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الثلاثاء، 09-07-2024 11:40 ص

ارامكو السعودية: طرح سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة النفط العربية السعودية "أرامكو السعودية" اليوم الثلاثاء، عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي، ذات أولوية وغير مضمونة بأصول.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أوضحت الشركة في بيان لها عبر موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، مشيرة إلى أن السندات ستشكل التزامات بالدولار الأميركي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من المصدر.

وأضافت الشركة أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وأضافت أرامكو أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 – أ، واللائحة إس من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

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