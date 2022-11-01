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الثلاثاء، 01-11-2022 09:06 ص

ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بنحو 39.5% في الربع الثالث من 2022

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أرباح أرامكو السعودية بنحو 39.5% في الربع الثالث من العام 2022 إلى مستويات 159.1 مليار ريال من 114 مليار في الربع المناظر من العام الماضي.

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هاذ وبلغ صافي الربح 159.12 مليار ريال للربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع 114.09 مليار ريال سعودي للربع ذاته من عام 2021.


وعزت الشركة الزيادة في صافي الربح بشكل أساس لارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، إلا أن هذه الزيادة قابلها جزئيًا ارتفاع في الريع على الإنتاج والذي يُعزى بشكل كبير إلى ارتفاع متوسط معدل الريع الفعلي، الناتج من الارتفاع القوي لأسعار النفط الخام وارتفاع كمية المبيعات.

وارتفعت أرباح الشركة خلال فترة الـ 9 أشهر من العام الحالي 2022 بنحو 68% لتسجل 488.8 مليار ريال مقارنة مع أرباح وصلت إلى 291 مليار ريال.


هذا وارتفعت المبيعات بنحو 66.7% خلال الفترة لتصل إلى 1.5 تريليون ريال في أول 9 أشهر من العام مقارنة بنحو 943.5 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

هذا وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 18.76 ملیار دولار أميركي عن الربع الثالث من عام 2022.

 

CNBC

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