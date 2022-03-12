ارتفاع أسعار أسهم بورصة عمّان 1.86 % في أسبوع

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 2192.7 نقطة مقارنة مع 2152.7 نقطة للأسبوع السابق بزيادة نسبتها 1.86 %.



وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.04 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 10.27 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.1 %.



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 06/03 – 10/03 نحو 6.6 مليون دينار مقارنة مع 5.2 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 25.7 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 32.9 مليون دينار مقارنة مع 26.2 مليون دينار للأسبوع السابق.

اضافة اعلان