السبت 12-03-2022
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السبت، 12-03-2022 10:02 ص

ارتفاع أسعار أسهم بورصة عمّان 1.86 % في أسبوع

هيئة الاوراق المالية 2


الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 2192.7 نقطة مقارنة مع 2152.7 نقطة للأسبوع السابق بزيادة نسبتها 1.86 %.

وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.04 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 10.27 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.1 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 06/03 – 10/03 نحو 6.6 مليون دينار مقارنة مع 5.2 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 25.7 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 32.9 مليون دينار مقارنة مع 26.2 مليون دينار للأسبوع السابق.

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أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ 21.6 مليون سهم، نفذت من خلال 14175 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 12.40 مليون دينار وبنسبة 37.67 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره 12.11 مليون دينار وبنسبة 36.79 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 8.40 مليون دينار وبنسبة 25.54 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 135 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 52 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 53 شركة.

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