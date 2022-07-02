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السبت، 02-07-2022 07:21 ص

ارتفاع أسعار البن عالمياً في ظل استمرار قوة الطلب

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار العقود الفورية البن أرابيكا لليوم الثالث على التوالي في بورصة نيويورك الجمعة مع استمرار تراجع حجم المخزونات وإعلان أكبر شركة لتحميص البن في أوروبا عن استمرار الطلب القوي على السلعة.

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وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة لبن أرابيكا ارتفع اليوم بنسبة 1% إلى 324ر2 دولار للرطل وهو أعلى مستوى له منذ سبعة أيام، في حين تم سحب 30168 عبوة بن من مستودعات بورصة إنتركونتنينتال للسلع في لندن ليتراجع المخزون إلى ثالث أقل مستوى له منذ بداية القرن الحالي.


وأدى الطقس السيئ في البرازيل أكبر منتج للبن في العالم إلى تراجع الإِنتاج في العام الماضي. والآن تبدو مؤشرات إنتاج البن في كولومبيا وهندوراس مخيبة للآمال. في الوقت نفسه قال جوزيب بافازا  نائب رئيس شركة البن الإيطالية العملاقة لافازا  في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الجمعة إنه مع عودة الموظفين للعمل من مكاتبهم عقب فترة العمل من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد سيستمر الطلب القوي على البن.


وقال لافازا "رغم زيادة السعر مازال الطلب على القهوة قويا... السوق انتعشت بعد انهيارها أثناء فترة الجائحة".


في الوقت نفسه تراجعت أسعار السكر الخام بنسبة 6ر0% في حين استمر تراجع أسعار القطن  في ظل استمرار المخاوف بشأن تراجع الطلب.

 

البيان


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