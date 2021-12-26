ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم وحليب الأبقار وبيض "التفقيس" خلال الربع الثالث لعام 2021

الوكيل الاخباري - ارتفع إنتاج لحوم الدجاج من 79.3 ألف طن خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 86.1 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الحالي بارتفاع نسبته 8.6%، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار باب المزرعة للدجاج اللاحم، حيث بلغ السعر 1.24 دينار/كغم خـلال الربـع الثالث من العام الحالي مقابل 95 قرشا /كغم خلال الربع الثالث مـن العام الماضي. اضافة اعلان





ووفق التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة الأخير المتعلق بإنتاج مزارع الدجاج (اللاحم، البياض، وأمهات) والفقاسات وكذلك إنتاج مزارع الأبقار، انخفضت كمية بيض المائدة المنتج من 207.2 مليون بيضة خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 192.5 مليون بيضة خلال الربع الثالث من عام الحالي بانخفاض نسبته 7.1%.



ورغم الانخفاض في إنتاج بيض المائدة بمعدل 14.7 مليون بيضة، إلا أن أسعارها حافظت على ثباتها خلال الربع الثالث لعـامي 2020،2021، حيث بلـغ سعر بـيض المـائدة 66 فلسـا للبـيضة.



كمـا أظهرت النـتائج انخفاض إنـتاج بـيض التـفـقيـس المنـتج مـن مـزارع دجـاج الأمــهات خلال الربع الثالث من العام الحالي بـنسـبة 5.1% حـيـث بلـغـت كميـة الإنتاج 81.7 مليـون بـيضة مقارنة بذات الفترة مـن العام الماضي والبالغـة 86.1 مـليـون بــيضة.



وانخفضت أعـداد الصيصان المنتجة من الفقاسات بنسبة 9.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغت 51.6 مليون صوص خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 57.3 مليون صوص خلال الربع الثالث من العام الماضي.



وفيما يـتـعلق بإنـتاج حليب الأبـقار المنـتج في مزارع الأبقار المنظمة؛ فـقد أظهرت النتائج انخفاضا بنسبة 9.1% خلال الربع الثـالث مـن العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. حيث بلغ الإنتاج 64.7 ألف طن خلال الربع الثالث مـن العام الحالي مقارنة مع 71.2 ألف طن خلال الربع الثالث من العام الماضي.



وأظهرت النتائج ارتفاع سعر بيض التفقيس البالغ 210 فلسـات للبـيضة خلال الربع الثالث من العام الحالي بـنسـبة 3.4% مقارنة مع نفـس الفترة مـن العام الماضي، حيث بلغ سـعر بـيض التفقيس 203 فلسات للبيضة.



وأشـارت النـتائج إلى ارتفاع سعر الصوص خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.2% مقارنة مع نفـس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ سعر الصوص 355 فلسا خـلال الربع الثالـث مـن العام الحالي مـقابـل 344 فلـسا خلال الربع الثالث مـن العام الماضي.



وبالنسبة إلى حليب الأبقار المـنتج في مـزارع الأبقار الـمنظمة فأظـهرت النتائج ارتفاع أسعارها بنســبة 4.4% خلال الربـع الثـالث مـن العام الحالي مـقارنـة مع نفــس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ سعر الحليب 447 فلسا/كغم خـلال الربـع الثـالث مـن العام الحالي مقابـل 428 فلــسا/كغم خـلال نفـــس الفترة العام الماضي.



وتنفذ دائرة الإحصاءات العامة مسح المؤشرات الاقتصادية الربعية مرة كل ثلاثة أشهر من خلال زيارة جميع مزارع الدجاج البياض والأمهات والفقاسات البالغ عددها 498 مزرعة للعام الحالي، في حين تم سحب عينة حجمها 251 مزرعة دجاج لاحم من العدد الكلي البالغ 1511 مزرعة للعام الحالي، وتم سحب عينة حجمها 199 مزرعة أبقار من العدد الكلي لمزارع الأبقار والبالغ 872 مزرعة للعام الحالي.

الرأي