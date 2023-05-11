ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مدعومة بضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية، فيما يسعى المستثمرون وراء مزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

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وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من خمسة بالمئة في أبريل وذلك للمرة الأولى منذ عامين، مما قد يشكل دافعا للبنك المركزي الأميركي لإيقاف رفع سعر الفائدة مؤقتا الشهر المقبل.



وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت أسعار الذهب في البداية أمس الأربعاء بعد صدور بيانات التضخم الأميركية، قبل أن يتحول إلى النزول نتيجة لجني الأرباح.



في غضون ذلك، كثف الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على المشرعين الجمهوريين أمس الأربعاء للتحرك بسرعة لرفع سقف ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بانزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود.

سكاي نيوز