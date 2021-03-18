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الخميس، 18-03-2021 09:03 ص

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الخميس، 35.70 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 34.30 دينارا لجهة البيع.
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وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي لمختلف "عياراته"، بمقدار 40 قرشا للغرام الواحد، مقارنة مع تسعيرة السبت الماضي.

ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.80 و 31.90 دينار على التوالي.

ويوجد قرابة 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن.

 




 

 


 

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