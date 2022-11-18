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الجمعة، 18-11-2022 10:50 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الجمعة

١ذهب


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بفعل تراجع الدولار الأميركي، لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع متأثرة بمؤشرات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على أن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة في الطريق.

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وبحلول الساعة 0433 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.16 بالمئة إلى 1763.65 دولار للأونصة متجها صوب خسارة أسبوعية بنحو 0.4 بالمئة.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1765.60 دولار للأونصة.
وذكرت فيتش سلوشنز في مذكرة أن الذهب ما زال يتلقى الدعم من مخاوف الركود المتزايدة، والحرب الأوكرانية المستمرة وصعود الدولار الأميركي.

 

سكاي نيوز

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