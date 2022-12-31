السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

التربية تنشر اسئلة امتحان الرياضيات لتكميلية التوجيهي

الديوان الملكي يعلن موعد عقد قران ولي العهد

شي يوجه تهنئة لبوتين

تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الثاني 2023 صفر

​البخيت: توجه وضع سقوف سعرية للمحروقات أخذ صفة الاستعجال

حجز 547 قاعة أفراح بعام 2022 في الأردن

حفلات لفنانين عرب بليلة رأس السنة في عمان

تصفية عميل للمخابرات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك

الأمن: انتشار على جميع المفاصل الرئيسية بالتزامن مع رأس السنة

فنزويلا: المعارضة تحل حكومة غوايدو المؤقتة

 
السبت، 31-12-2022 11:29 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً 9% خلال الربع الرابع من 2022

غغغغغ


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف عند تسوية تعاملات آخر أسبوع في عام 2022، لكنها سجلت خسائر محدودة في إجمالي العام.

اضافة اعلان


وشهد المعدن النفيس تقلبات حادة هذا العام، حيث تجاوز 2000 دولار في مارس الماضي، قبل أن يهبط أدنى 1630 دولاراً في نوفمبر، لكنه تعافى لاحقًا.

 

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة طفيفة تعادل 20 سنتًا لتصل إلى 1826.20 دولار للأوقية عند التسوية.

 

وتأثر أداء الذهب هذا العام برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة بقوة، قبل أن يشير إلى خطط إبطاء وتيرة الزيادة في العام المقبل ( investing )

إقرأ ايضا
MvijQY2deHhz40eHJBxj7H5d62znT2BrbaiAZymZ

​البخيت: توجه وضع سقوف سعرية للمحروقات أخذ صفة الاستعجال

5555555

أسهم الإمارات تودع 2022 بأكبر مكاسب سنوية في تاريخها

لغاغااا

رفع أسعار الديزل 19% في السعودية

1020222211268501854337

قطر: 5.5 مليار دولار تداولات سوق العقار في 2022

4444

اقتصاد العالم في 2022.. أحداث سببت خسائر تريليونية وانهيارات كبرى

303bfb03-1667052088474609500-scaled

كم تبلغ كميات النفط الخام التي استوردها الأردن من العراق في 2022 ؟

أخبار متعلقة
تتتت

كيف كان أداء الذهب عالمياً أمام الدولار في 2022؟

ببب

الذهب ينخفض عالمياً مع ترقب المؤشرات الجديدة

LYNXMPEIBI06O_L

الذهب يرتفع مع ضعف الدولار

ماذا-يعني-رفع-سعر-الفائدة-في-أمريكا

العالم يترقب .. رفع جديد مقبل للفائدة والبنوك المركزية على المسار الصعب

LYNXMPEA5M0AC_L

توقعات بسقوط الذهب عالمياً نحو 1500 دولار في 2023

ذهب

الذهب يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية