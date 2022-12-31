ارتفاع أسعار الذهب عالمياً 9% خلال الربع الرابع من 2022

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف عند تسوية تعاملات آخر أسبوع في عام 2022، لكنها سجلت خسائر محدودة في إجمالي العام.

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وشهد المعدن النفيس تقلبات حادة هذا العام، حيث تجاوز 2000 دولار في مارس الماضي، قبل أن يهبط أدنى 1630 دولاراً في نوفمبر، لكنه تعافى لاحقًا.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة طفيفة تعادل 20 سنتًا لتصل إلى 1826.20 دولار للأوقية عند التسوية.

وتأثر أداء الذهب هذا العام برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة بقوة، قبل أن يشير إلى خطط إبطاء وتيرة الزيادة في العام المقبل ( investing )

