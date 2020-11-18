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الأربعاء، 18-11-2020 11:37 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، متحركا داخل نطاق ضيق، إذ يقيم المستثمرون الاحتمالات المرتبطة بلقاح كوفيد- 19 في مواجهة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة واحتمالية المزيد من الدعم الاقتصادي من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1880.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 07:07 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1878.3 دولار.


تراجع الذهب بما يصل إلى 1.3% يوم الاثنين بعد أن قالت مودرنا، إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في مرحلة متقدمة من الاختبارات.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الثلاثاء، إن أمام الاقتصاد ”طريق طويل لقطعه“ في سبيل التعافي، وإن البنك المركزي يتعهد باستخدام جميع أدواته لدعم التعافي.


في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في تشرين الأول/أكتوبر.


ربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم وتقلبات العملات، أكثر من 24% هذا العام، إذ استفاد بشكل أساس من التحفيز العالمي الضخم.
وارتفعت الفضة 0.1% إلى 24.48 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2323.74 دولار.
وصعد البلاتين 0.6% إلى 930.4 دولار.




 




 

 


 

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