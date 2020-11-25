ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري -

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ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أربعة أشهر والمسجل في وقت سابق من تعاملات الأمس.ويدعم ارتفاع الأسعار هبوط الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، لكن تظل المكاسب محدودة في ظل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على الأسواق.وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 4ر0 بالمئة إلى 13ر815ر1 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 78ر807ر1، وسجلت أدنى مستوى عند 57ر801ر1 دولار.