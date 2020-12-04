ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل اإخباري- استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع مع تراجع الدولار بفعل تنامي الآمال في تحفيز أمريكي.

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ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1840.75 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1844.10 دولار.



وأضاف الذهب نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.



وقالت مارغريت يانغ المحللة لدى"ديلي فيكس" للاستشارات: "الزخم الصعودي (للذهب) قوي لأسباب من بينها ضعف الدولار والأسعار عند أقل من مستواها الحقيقي من الناحية الفنية".



لكن يانغ حذرت من أنه قد تكون هناك مخاطر بهبوط الأسعار إذا تسارع التعافي الاقتصادي وارتفع التضخم متجاوزا المستهدف، مما قد يحفز مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على كبح تحفيزه النقدي وهو ما قد يعزز الدولار.

والدولار في طريقه لأسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمبر الماضي، مما يقلص سعر الذهب لحائزي العملات الأخرى.





