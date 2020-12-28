الإثنين 28-12-2020
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الإثنين، 28-12-2020 09:47 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب قرابة 1.3% يوم الإثنين، في ظل ترحيب المستثمرين بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حزمة مساعدة متضرري جائحة كورونا التي طال انتظارها، فضلا عن الدعم الإضافي الذي قدمه هبوط الدولار.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7% إلى 1888.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1900.04 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% لتصل إلى 1893.20 دولار.

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ووقع ترامب، أمس الأحد، حزمة مساعدة وإنفاق حكومي بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار؛ ما يجدد إعانة البطالة لملايين الأمريكيين ويمنع إغلاقا جزئيا للحكومة الاتحادية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا: ”حتى في غياب تحفيز إضافي، كان بوسع الذهب الصعود… توقيع ترامب (على قانون التحفيز) كان نقطة المخاطرة الرئيسة الأخيرة للسوق الآخذة بالصعود.“

وارتفعت الفضة 2.2% إلى 26.42 دولار للأوقية، بعد بلوغها أعلى سعر في أسبوع عند 26.75 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتقدم البلاتين 1% إلى 1033.52 دولار وصعد البلاديوم 0.2% مسجلا 2353.84 دولار للأوقية.


 




 

 


 

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