ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري-

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بنزول الدولار، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1877.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 06:58 بتوقيت غرينتش، وكان المعدن صعد 1.3% يوم أمس الإثنين بعد إقرار حزمة مساعدات في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار.ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة، لتسجل 1880.90 دولار.