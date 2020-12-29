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الثلاثاء، 29-12-2020 11:21 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بنزول الدولار، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1877.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 06:58 بتوقيت غرينتش، وكان المعدن صعد 1.3% يوم أمس الإثنين بعد إقرار حزمة مساعدات في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة، لتسجل 1880.90 دولار.

 




 

 


 

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