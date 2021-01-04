الإثنين 04-01-2021
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الإثنين، 04-01-2021 06:51 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب لتتداول فوق حاجز900ر1 دولار للأونصة بالسوق الأمريكية العالمية، اليوم الاثنين، في مستهل اليوم الأول من تعاملات 2021 في وول ستريت ، لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهرين.

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ويأتي هذا الارتفاع بفضل الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفعت أسعار الذهب قرابة 7ر1 بالمئة إلى 19ر935ر1 دولار، وهو الأعلى منذ 9 تشرين الثاني الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 59ر903ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 57ر903ر1 دولار.


 




 

 


 

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