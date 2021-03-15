ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري -ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأمريكية العالمية، اليوم الاثنين، لتحافظ على مكاسبها المحدودة لليوم الثاني على التوالي، بعد تخلي عائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في 13 شهرا.

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وتنتظر أسواق المال العالمية عن كثب هذا الأسبوع، اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي من المتوقع أن يؤثر كثيرا على سوق السندات الأمريكي.



وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 4ر0 بالمئة إلى 09ر734ر1 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 77ر727ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 66ر721ر1 دولار.



