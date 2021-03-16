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الثلاثاء، 16-03-2021 10:26 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون اجتماعا لمجلس الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يبدد المخاوف حيال زيادة التضخم.
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وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1735.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1735.90 دولار.

وقال كونال شاه، رئيس الأبحاث لدى ”نيرمال بانج كوموديتيز“ في مومباي: ”في الوقت الراهن، يربح الذهب بدعم نزول العائدات واستغلال المستثمرين الفرصة لشراء الذهب بأسعار لا تزال منخفضة، مراهنين على أوجه ضبابية على المدى الطويل مثل تراجع أسعار الفائدة وزيادة التضخم“.

ومن المرجح أن تشير توقعات صناع السياسات في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتقدم بأسرع وتيرة في عشر سنوات في 2021، وذلك مع تسارع نشاط التطعيم بلقاحات فيروس كورونا وتوزيع حزمة التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار على الأسر.

ونزلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، إذ قوض صعود الدولار وزيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة التي سجلت 26.27 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 % إلى 1220.21 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5% إلى 2399.12 دولار.

 




 

 


 

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