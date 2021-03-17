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الأربعاء، 17-03-2021 04:32 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق العالمية، اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوى في أسبوعين، والمسجل في وقت سابق من تعاملات الأمس.
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ويبقى الارتفاع محدودا مع انتظار المستثمرين قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي في ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية، والمتوقع أن يعالج المركزي الأميركي مخاوف الأسواق حيال التضخم والسندات في الولايات المتحدة.

وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 4ر0 بالمئة إلى 91ر737ر1 دولار من مستوى افتتاح تعاملات، اليوم عند 35ر731ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 65ر229ر1 دولار. 

 




 

 


 

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