ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري-

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023، بيد أن مكاسب المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا حدت منها توقعات البنك بانتعاش قوي للاقتصاد.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1750.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0542 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول آذار/مارس عند 1755.25 دولار، وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 % إلى 1749.80 دولار.وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي على مسار تحقيق أسرع نمو في نحو 40 عاما، بينما أكد مجددا موقفه باتباع سياسة نقدية فائقة التيسير في ظل ارتفاع متوقع وإن كان مؤقتا في التضخم.