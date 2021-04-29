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أسعار الذهب الخميس 29/4/2021

الخميس، 29-04-2021 11:14 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، وذلك رغم تبنيه نظرة أكثر إشراقا للتعافي الاقتصادي.
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وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1784.26 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش. فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1784.40 دولار للأونصة.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يعزز الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيفري هالي، المحلل لدى شركة "أواندا" للوساطة: " في آخر اجتماع للجنة الاتحادية للسوق المفتوح حافظ مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على نبرته المائلة للتيسير".

وكان الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد قال أمس الأربعاء إنه من السابق لأوانه التفكير في التراجع عن دعمه الطارئ في وقت لا يزال فيه الكثير من العاملين فاقدين لوظائفهم بسبب الجائحة.

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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