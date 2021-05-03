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الإثنين، 03-05-2021 09:56 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ تدعم الإقبال على المعدن بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض البلدان.

وبحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، ربح الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة، ليسجل 1773.90 دولار للأوقية.

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وكان حجم التداول في آسيا منخفضا بسبب عطلة في كل من الصين واليابان. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1773.90 دولار للأوقية.

وقالت مارغريت يانج، المحللة لدى ديلي إفاكس: "لا يزال وضع الجائحة في اليابان والهند مصدر قلق رئيسي بين المشاركين في عمليات السوق، وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب"، مضيفة أن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قدم مزيدا من الدعم.

وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 25.97 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1204.63 دولار.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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