الإثنين 10-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وفيات الإثنين 10/5/2021

مطالب شعبية بتأجيل قروض البنوك للشهر الحالي

أسعار الذهب الإثنين 10/5/2021

القدس ينتفض والغاز المسيل للدموع يشوب أجواء الأقصى

عملة إيثريوم المشفرة تقفز مجددا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الفراية يوعز بالافراج عن 439 موقوفا بمناسبة عيد الفطر

المملكة تتحرى هلال شهر شوال غدا

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مصر: اللقاح ضد كورونا سيكون سنويا

الإثنين، 10-05-2021 10:08 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

11-98


الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لتقترب من قمة ثلاثة أشهر بلغتها الأسبوع الماضي، بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الآمال في أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت، وهو ما عزز الإقبال على المعدن.

وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1834.96 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 11 فبراير شباط عند 1842.91 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1835 دولارا للأوقية.

اضافة اعلان
 

وقال كايل رودا، المحلل لدى آي.جي ماركتس، إن ”تقرير الوظائف بالولايات المتحدة هو إلى حد كبير بداية القصة ونهايتها بالنسبة للذهب في الوقت الحالي. لقد قلص بالفعل التوقعات خارج السوق، على الأقل في ما يتعلق بهوامش رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة“.

وأضاف أنه في ظل زخم الاتجاه الصعودي، 1850 دولارا سيكون المستوى المهم المرتقب القادم للذهب.

وأظهرت بيانات نشرت الجمعة أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة تباطأ على غير المتوقع في أبريل نيسان، إذ وجدت الشركات صعوبة في الحصول على العاملين والمواد الخام وسط تحسن سريع في الوضع الصحي العام ومساعدات حكومية ضخمة.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كيف-أشتري-ذهب-بدون-مصنعية-990x556

أسعار الذهب الإثنين 10/5/2021

eth

عملة إيثريوم المشفرة تقفز مجددا

6098ce7e5ea25

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

بورصة عمان

مؤشر البورصة يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع

ذهب

أسعار الذهب الأحد 9/5/2021

روا

دفعة مقدمة من رواتب متقاعدي الضمان اليوم

أخبار متعلقة
608a50974236042989123618

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

608677244c59b7061328c900

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

8202021153239178308649

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

41be258a0-47956-202012181217

الذهب يصعد مع زيادة الإقبال بفعل انخفاض الدولار

سعر-الذهب-اليوم

استقرار أسعار الذهب عالميا