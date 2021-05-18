ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، وسجلت أعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي واستخدام المستثمرين المعدن الذي لا يدر عائدا للتحوط ضد ارتفاع التضخم.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1868.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ08:54 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الـ29 من كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1869.60 دولار.



وقال المحلل المستقل روس نورمان، إنه ”من الواضح أن الاهتمام يتحول نحو التضخم، لكن ربما الأهم من ذلك أن الدولار الأمريكي يشهد ضعفا، وهو ما قد يكون المحرك الرئيس والأول“.

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المصدر: إرم