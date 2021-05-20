ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب في السوق العالمية (وول ستريت) خلال الجلسة الآسيوية الصباحية اليوم الخميس، وذلك في أكبر مكاسب يومية لها منذ تموز 2020.

اضافة اعلان



وجاء الارتفاع وسط تراجع مؤشر الدولار الأميركي الذي يشهد خسائر يومية، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم، بحسب "وول ستريت جورنال".



وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران 0.38 بالمئة الى 1877 دولارا للأونصة مقارنة مع سعر الافتتاح 1869.9 دولار للأونصة، فيما استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس على 1881.5 دولار للأونصة، مقابل تراجع مؤشر الدولار الأميركي 0.09 بالمئة.

المصدر: بترا