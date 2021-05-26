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الأربعاء، 26-05-2021 10:19 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- تخطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم، بعد أن أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على موقف مائل للتيسير بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0528 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1905.36 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من كانون الثاني/يناير.

وقال ستيفن إينيز، الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت، إن ”انخفاض الدولار يقدم دعما، كما أن تزايد مخاطر التضخم يطغى على كل شيء في الوقت الحالي.. إنها مسألة تحوط ضد التضخم حاليا“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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