الأربعاء 09-06-2021
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الأربعاء، 09-06-2021 10:11 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- تحرك الذهب داخل نطاق ضيق خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من البيانات عن التضخم الأمريكي، ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، فيما قدمت عائدات سندات الخزانة الأضعف بعض الدعم للمعدن الأصفر.

وتحوم عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام قرب أقل مستوى في أكثر من شهر، بينما استقر مؤشر الدولار.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1893.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش، وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1896.60 دولار.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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