الجمعة 25-06-2021
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الجمعة، 25-06-2021 04:13 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مرتقبة، بحسب وول ستريت جورنال.

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وعلى صعيد التداولات، فقد ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.60 دولار إلى 1784.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1785.70 دولار وأقل سعر عند 177.60 دولار للأونصة.


--(بترا)

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