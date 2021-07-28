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الأربعاء، 28-07-2021 11:24 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مستمدة الدعم من تراجع الأسهم والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بينما تترقب السوق بحذر ما ستكشف عنه تقييمات المركزي الأمريكي للتضخم والنمو الاقتصادي.

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وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1804.69 دولار للأونصة، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1803.40 دولار للأونصة.


وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة "أواندا"، جيفري هالي، إن "الذهب يستفيد من بعض عمليات الشراء الرامية إلى التحوط من المخاطر قبيل نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية".


ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بيان في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، اليوم الأربعاء، ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي، جيروم باول.


وهوى الذهب 7 بالمئة في يونيو 2021 بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي نبرة تشددية في اجتماعه الأخير.


وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.82 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر عند 24.46 دولار، أمس الثلاثاء.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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