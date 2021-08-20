ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة، بفضل نشاط طلب المعدن كملاذ آمن، فى ظل ارتفاع المخاطر في أسواق المال العالمية، ويكبح توسيع المكاسب ارتفاع الدولار الأميركي القوي مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب صحيفة وول ستريت الصادرة في نيويورك.

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وارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 0.5 بالمئة إلى 1,788.43 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,780.24 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,778.75 دولار.



--(بترا)