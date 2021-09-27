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إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الإثنين، 27-09-2021 04:37 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى في 6 أسابيع، بفضل ارتفاع مستويات الطلب الاستثماري والفعلي على المعدن الثمين.

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كما ارتفعت في ظل مخاوف أزمة شركة إيفرجراند الصينية، ويكبح المكاسب ارتفاع عائد سندات الخزانة طويلة الأجل في الولايات المتحدة.


ووفق موقع وول ستريت جورنال، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 55ر0 بالمئة إلى 1.760.80 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1.751.18 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1.748.22 دولار.

 

المصدر: بترا

 

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