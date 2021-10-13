ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، اليوم الأربعاء، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها عن الاقتصاد الصيني، أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

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كما جاء الارتفاع، بحسب وول ستريت جورنال، على أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم، من قبل الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم، والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير.



وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول المقبل 0.11 بالمئة تتداول عند 30ر762ر1 دولار للأونصة، مقارنة مع الافتتاحية عند 40ر760ر1 دولار، في وقت استهلت فيه العقود، تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 30ر759ر1 دولار للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأميركي 0.17 بالمئة إلى 36ر94 مقارنة بالافتتاحية عند 52ر94.

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