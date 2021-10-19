ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة، بفضل هبوط الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، لتتداول من جديد قرب مستويات 1,800 دولار للأونصة، بحسب وول ستريت جورنال .

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وارتفعت أسعار الذهب قرابة 0.9 بالمئة إلى 1,782.92 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,767.74 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,762.85 دولار.

المصدر: بترا