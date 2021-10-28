ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مع الثبات فوق حاجز 1,800 دولار للأونصة، بفضل تطورات سوق السندات الأميركي وهبوط عائد سندات الخزانة فئة 10 سنوات لأدنى مستوى في أسبوعين، بحسب وول ستريت جورنال.

اضافة اعلان



وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1,804.14 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,796.82 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,794.10 دولار.

المصدر: بترا