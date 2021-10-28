الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 04:25 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مع الثبات فوق حاجز 1,800 دولار للأونصة، بفضل تطورات سوق السندات الأميركي وهبوط عائد سندات الخزانة فئة 10 سنوات لأدنى مستوى في أسبوعين، بحسب وول ستريت جورنال.

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وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1,804.14 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,796.82 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,794.10 دولار.

 

المصدر: بترا

 

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